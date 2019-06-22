Bülent Cevahir'in acı günü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen Bülent Cevahir'in 5 yaşındaki yeğeni Alya Cevahir, İzmir'de toprağa verildi.

Bülent Cevahir'in acı günü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen Bülent Cevahir'in 5 yaşındaki yeğeni Alya Cevahir, İzmir'de toprağa verildi.
Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve ameliyatı sonrası yaşama tutunamayan Alya Cevahir için İzmir'in Selçuk ilçesindeki Tahsin Ağa Camisi'nde öğleyin cenaze namazı kılındı.
Cenazede baba Levent ve anne Damla Cevahir, taziyeleri kabul etti.
Büyük üzüntü yaşayan Bülent Cevahir'i futbolcu arkadaşları yalnız bırakmadı.
Alya Cevahir'in cenazesi ilçe mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA
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