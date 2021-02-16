Bugün maç var mı? 16 Şubat Salı bugün TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda?
Turkcell Süperlig maç sonuçlarını ve Süperlig puan durumlarını merak edenler, ayrıca Bugün maç var mı? 16 Şubat Salı TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusunu da araştırıyor. İşte,16 Şubat Salı oynayacak maçlar!
Ligleri takip eden spor severler, Süperlig'te haftalar geçtikçe maçları daha tutkulu bir şekilde takip ediyorlar. Türkiye'de milyonlarca spor sever futbol liglerinde karşılaşmaları merakla ve heyecanla takip ediyor. Koronavirüs sebebiyle, maçlar seyircisiz oynanıyor. Bu yüzden taraftarlar maçları yalnızca televizyondan seyredebiliyor. Turkcell Süperlig maç sonuçlarını ve Süperlig puan durumlarını merak edenler, ayrıca Bugün maç var mı? 16 Şubat Salı TV'de hangi maçlar var, hangi kanalda? sorusunu da araştırıyor. İşte, 15 Şubat Pazartesi oynayacak maçlar! Hangi maç, hangi kanalda oynayacak?
BUGÜN MAÇ VAR MI? 16 ŞUBAT SALIMAÇLARI!
17:00 | Hyderabad - Kerala Blasters | Hindistan Süper Ligi | Bilyoner TV
20:45 | Cambuur - Oss | Hollanda Eerste Divisie | Bilyoner TV
20:45 | Tondela - Maritimo | Portekiz Liga NOS | Bilyoner TV
23:00 | Barcelona - Paris Saint Germain | UEFA Şampiyonlar Ligi | Bein Sports 1 CBC Sport
23:00 | Leipzig - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi | Bein Sports 2 cbcsport.tv
23:15 | Luton Town - Cardiff City | İngiltere Championship | Bein Sports 3