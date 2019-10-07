Bugün, kültürleri ve çağları buluşturuyor: Gül Baba
Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle on yıl Macaristan'da kalmış, kendini iki ülke arasındaki kardeşliğe, hoşgörüye ve halkların dostluğunu pekiştirmeye adamış Gül Baba'nın sahip olduğu değerleri yaşatmak için çalışmalar devam ediyor.
07.10.2019 00:06
Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle on yıl Macaristan'da kalmış, kendini iki ülke arasındaki kardeşliğe, hoşgörüye ve halkların dostluğunu pekiştirmeye adamış Gül Baba'nın sahip olduğu değerleri yaşatmak için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com