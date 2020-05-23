Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor HATAY'ın Amik Ovası'nda hasadına başlanılan buğdayda yüzde 30 ile 50 arasında rekolte artışı yaşandığı bildirildi.

HATAY'ın Amik Ovası'nda hasadına başlanılan buğdayda yüzde 30 ile 50 arasında rekolte artışı yaşandığı bildirildi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, mevsim şartlarında ovada ekili buğday hasadında elde edilen rekoltenin yüzde 30- 50 oranında artış göstermesinin üreticiyi sevindirdiğini söyledi. Yüksek verimle birlikte geçen yıla oranla üreticinin bu sezonda daha çok ürün elde ettiğini belirten Şanverdi, Ramazan Bayramı öncesinde başlanılan hasada bakıldığında elde edilen gelirle üreticinin çifte bayram yaşadığını kaydederek, "Dünya olarak sıkıntılı günlerden geçtiğimiz, hububatın daha bir önem arz ettiği bu dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, TMO'nun ekmeklik buğday alım ton fiyatını bin 650 lira olarak açıklamıştı. Açıklanan buğday fiyatlarından memnun olan çiftçilerimizin yüzleri, verimin yüksek gelmesiyle bir kez daha güldü. Üreticilerimiz bu yıl çifte bayram yaşıyor. Ürünün bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA