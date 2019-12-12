Buffon'un Juventus Formasıyla İlk Penaltı Kurtarışı
2001 yılında Parma'dan Juventus'a flaş bir şekilde transfer olan efsane İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, yeni formasıyla ilk penaltı kurtarışını 2002 yılının Ocak ayında gerçekleştirdi. Udinese deplasmanında Roberto Muzzi'nin şutunu çıkaran Buffon, uzun yıllar Juventus kalesini rakip forvetlere kapatacağını adeta duyurdu.
12.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:14
2001 yılında Parma'dan Juventus'a flaş bir şekilde transfer olan efsane İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, yeni formasıyla ilk penaltı kurtarışını 2002 yılının Ocak ayında gerçekleştirdi. Udinese deplasmanında Roberto Muzzi'nin şutunu çıkaran Buffon, uzun yıllar Juventus kalesini rakip forvetlere kapatacağını adeta duyurdu.
Kaynak: Dugout
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