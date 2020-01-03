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Buffon'un 3-0'lık Cagliari Maçında Kurtardığı Penaltı

Gelin Juventus'un Ağustos 2017'de Cagliari karşısındaki zaferini tekrar hatırlayalım... Gigi Buffon'un Penaltı kurtaşı, Mario Mandzukic, Daulo Dybala ve Gonzalo Higuaín golleri ile gelen 3-0'lık galibiyet Juventusluları sevince boğmuştu.

03.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:19

Gelin 'un Ağustos 2017'de Cagliari karşısındaki zaferini tekrar hatırlayalım... Gigi Buffon'un Penaltı kurtaşı, Mario Mandzukic, Daulo Dybala ve Gonzalo Higuaín golleri ile gelen 3-0'lık galibiyet Juventusluları sevince boğmuştu.

Kaynak: Dugout

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