Buffon'un 3-0'lık Cagliari Maçında Kurtardığı Penaltı
Gelin Juventus'un Ağustos 2017'de Cagliari karşısındaki zaferini tekrar hatırlayalım... Gigi Buffon'un Penaltı kurtaşı, Mario Mandzukic, Daulo Dybala ve Gonzalo Higuaín golleri ile gelen 3-0'lık galibiyet Juventusluları sevince boğmuştu.
03.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:19
Gelin Juventus'un Ağustos 2017'de Cagliari karşısındaki zaferini tekrar hatırlayalım... Gigi Buffon'un Penaltı kurtaşı, Mario Mandzukic, Daulo Dybala ve Gonzalo Higuaín golleri ile gelen 3-0'lık galibiyet Juventusluları sevince boğmuştu.
Kaynak: Dugout
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