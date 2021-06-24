Bucaspor'dan Oğuz Aydın'a teşekkür

MİSLİ.com 2'nci Lig'e yükselen Bucaspor 1928'de forma giyen Oğuz Aydın, yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu.

MİSLİ.com 2'nci Lig'e yükselen Bucaspor 1928'de forma giyen Oğuz Aydın, yeni sezon öncesi Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'a transfer oldu. Genç futbolcu için uzun süredir Bucaspor cephesiyle pazarlıklarını sürdüren Alanyaspor, Oğuz'un bonservisini aldı. İzmir kulübünden, "Teşekkürler Oğuz Aydın" başlığıyla yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve geçtiğimiz sezon şampiyonluğumuzda büyük emekleri olan futbolcumuz Oğuz Aydın, Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuştur. Kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Hollanda doğumlu 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezon 3'üncü Lig'de 35 maçta 11 kez rakip fileleri sarsarak takımının Play-Off şampiyonluğuna büyük katkı verdi.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı