Bucaspor, Ankara'da galibiyet arayacak
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Bucaspor, Ankara'da galibiyet arayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bucaspor, Ankara'da galibiyet arayacak

1928 Bucaspor, Misli.com 3. Lig'de karşılaşacağı Çankaya Futbol Kulübü deplasmanından kayıpsız dönmek istiyor.

1928 Bucaspor, Misli.com 3. Lig'de karşılaşacağı Çankaya Futbol Kulübü deplasmanından kayıpsız dönmek istiyor.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren 1928 Bucaspor, ligin 27. haftasında Çankaya Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Yarın, Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak.

1928 Bucaspor, 60 puanlı Diyarbekirspor'un ardından 58 puanla 2. sırada yer alıyor. 17 maçtır ligde yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, bu maçı da kayıpsız atlatarak kalan 3 maç öncesinde liderlik iddiasını sürdürmek istiyor. Çankaya Futbol Kulübü ise 25 puanla 13. sırada bulunurken, küme düşme tehlikesi yaşıyor.

Bucaspor, karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde Diyarbekirspor'un, Ofspor deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. - İZMİR

Bucaspor, Ankara'da galibiyet arayacak
Bucaspor, Ankara'da galibiyet arayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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