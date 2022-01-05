Bucaspor 1928'de imzalar konuştu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 27 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Bucaspor 1928, iç transferde 8 oyuncusuyla sözleşme yeniledi. Sarı-lacivertlilerde sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Ahmet Aktaş, Berke Bıyık ve Ufuk Er ile 1+1 yıllık, Gökhan Köseoğlu ve Tunç Murat Behram ile 2 yıllık, Alper Kadir Duruk, Enes Alıç ve Saruhan Fındıkcı ile 2+1 yıllık yeni mukavele imzalandı. İmza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Gökhan ve Sportif Direktör Nihat Yılmaz katıldı.

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