Buca metrosu için Ankara'dan onay geldi! Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'deki şehir içi toplu ulaşım projelerinden Buca metrosunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yatırım programına alındığını duyurdu. Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının onay verdiği Buca metrosu projesinin yatırım programına alındığını belirtti.

"İZMİR'İN PROJELERİNİ TAKİP EDİYORUZ"

AK Parti İzmir milletvekillerinin İzmirlilerin menfaatleri doğrultusunda projenin yatırım onayı için Ankara'da yoğun bir mesai harcadığına dikkati çeken Dağ, "İzmir'deki şehir içi toplu ulaşım projelerinden Buca metrosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yatırım programına alındı. Birileri basın üzerinden mesajlar verip rol kapma derdindeyken biz İzmir'in projelerini takip ediyoruz. AK Parti İzmir milletvekillerimiz, Buca metrosu projesi için büyük bir gayret sarf etti. Ancak önemli olan işin neticeye ulaşmasıdır. Buca ve Narlıdere metrolarının hizmete sunulması sürecinin de takipçisi olacağız. Buca metrosu için onay çıkmıştır. Tramvay hattının izni de çok yakında çıkacaktır" dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI'NA 3 KEZ BAŞVURUDA BULUNDUK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca metrosuna yatırım onayı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Soyer, yaptığı yazılı açıklamada, Üçyol-Buca metrosunun yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığı'na 3 kez başvuruda bulunulduğunu belirtti.

?Beklenen onayın geldiğini belirten Soyer, "Projenin yatırım programına alınması için onay veren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

İmzadan sonra hemen çalışmalara başlayacaklarını aktaran Soyer, "Gerekli finansmanı devlet bütçesinden tek kuruş talep etmeden, uluslararası kredi yoluyla çözeceğiz. Yaklaşık altı ay içinde finansman görüşmelerini tamamlayıp, uluslararası ihaleye çıkmayı ve 2020 yılında inşaata başlamayı hedefliyoruz. Beş yıl içinde metronun açılışını yapacağız" dedi.