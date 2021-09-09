Bu sezon 8 maçta 11 gol atan Erling Haaland, performansından memnun değil
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Bu sezon 8 maçta 11 gol atan Erling Haaland, performansından memnun değil

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Norveç Milli Takımı ile Cebelitarık karşısında hat-trick yapan Erling Haaland, bu sezon 8. resmi maçında 11'inci golüne ulaştı. Ancak bu performans Haaland'ı memnun etmedi. Haaland, "Yeteri kadar gol atmıyorum. Çıktığım maç sayısından daha fazla gol atmam gerekiyor" dedi.

Erling Haaland, Ronaldo ve Messi'yi geçmeye kafayı taktı. Z Kuşağı'nın Mbappe ile en yetenekli futbolcusu olarak gösterilen Haaland, 8. resmi karşılaşmasında 11'inci golünü kaydetti. Haaland, Cebelitarık'a yaptığı hat-trick ile yine göz kamaştırdı.

Bu sezon 8 maçta 11 gol atan Erling Haaland, performansından memnun değil

"YETERLİ DEĞİL"

Haaland ise bbu performansından memnun değil. 21 yaşındaki golcü, "Yeteri kadar gol atmıyorum. Bence çıktığım maç sayısından daha fazla gol atmam gerekiyor" diye konuştu.

Bu sezon 8 maçta 11 gol atan Erling Haaland, performansından memnun değil
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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