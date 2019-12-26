“Bu müjdeler ihracatçılarımızın çalışmalarını tetikliyor”
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöllü sanayicilerin ihracatçıların hususi pasaport süresinin 2 yıldan 4 yıla uzatılması kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.
26.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:07
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöllü sanayicilerin ihracatçıların hususi pasaport süresinin 2 yıldan 4 yıla uzatılması kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com