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“Bu müjdeler ihracatçılarımızın çalışmalarını tetikliyor”

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöllü sanayicilerin ihracatçıların hususi pasaport süresinin 2 yıldan 4 yıla uzatılması kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

26.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:07
“Bu müjdeler ihracatçılarımızın çalışmalarını tetikliyor”

Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı , İnegöllü sanayicilerin ihracatçıların hususi pasaport süresinin 2 yıldan 4 yıla uzatılması kararını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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