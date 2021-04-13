Bu mahallede yaşayanlar sahura 'Pilava pilava' denilerek kaldırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu mahallede yaşayanlar sahura 'Pilava pilava' denilerek kaldırılıyor

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN - Haberler | Güncel
Bu mahallede yaşayanlar sahura 'Pilava pilava' denilerek kaldırılıyor

BURSA'da, Emir Sultan Hazretleri'nin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, yaklaşık 70 yıldır sahurda davul çalınmıyor.

BURSA'da, Emir Sultan Hazretleri'nin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, yaklaşık 70 yıldır sahurda davul çalınmıyor. 25 yıldır mahalle sakinlerini "Pilava, pilava" diye bağırılarak, sahura kaldıran Feridun Karabıyıkoğlu, "Mahallenin yerlileri bu geleneği biliyor ama sonradan taşınanlar bizi pilavcı sanıp sipariş veriyorlar" dedi.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emir Sultan Hazretleri'nin türbesi ve camisinin olduğu, aynı zamanda kendi adının verildiği Emir Sultan Mahallesi'nde, yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Mahalle sakinleri, Hz. Muhammed'in soyundan gelen ve Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezid'in damadı olduktan sonra 'Emir Sultan' olarak anılan Muhammed bin Ali El Hüseyni el Buhari'ye duyulan saygıdan dolayı, sahurda davul çalmak yerine, "Pilava, pilava" diye bağırılarak uyandırılıyor. 25 yıldır zilleri çalarak mahalleliyi sahura uyandırdığını belirten Feridun Karabıyıkoğlu, "Burada 'pilava, pilava' diye bağırılıyor. 25 sene oldu devamlı 'pilava' diyerek mahalleliyi sahura kaldırıyoruz. Emir Sultan Hazretleri peygamber soyundan gelen bir zat, onu rahatsız etmemek için böyle bir şey yapıyoruz. 70 yıllık bir gelenek bu. Emir Sultan Hazretleri'ne saygıdan dolayı o zamandan beri hep 'Pilava, pilava' diyoruz" dedi.

'YENİ TAŞINANLAR BİZİ PİLAVCI SANIP, SİPARİŞ VERİYORLAR'

Mahallenin eski sakinlerinin bu geleneği bildiğini ifade eden Karabıyıkoğlu, "Mahalleye yeni taşınanlar 'Pilavcı, bize pilav ver' diyorlar. Kendimizi ve bu geleneği anlattığımız zaman şaşırıyorlar" dedi.


Bu mahallede yaşayanlar sahura 'Pilava pilava' denilerek kaldırılıyor
Bu mahallede yaşayanlar sahura 'Pilava pilava' denilerek kaldırılıyor
Bu mahallede yaşayanlar sahura 'Pilava pilava' denilerek kaldırılıyor
Bu mahallede yaşayanlar sahura 'Pilava pilava' denilerek kaldırılıyor
Bu mahallede yaşayanlar sahura 'Pilava pilava' denilerek kaldırılıyor
Bu mahallede yaşayanlar sahura 'Pilava pilava' denilerek kaldırılıyor
Bu mahallede yaşayanlar sahura 'Pilava pilava' denilerek kaldırılıyor
Bu mahallede yaşayanlar sahura 'Pilava pilava' denilerek kaldırılıyor
Bu mahallede yaşayanlar sahura 'Pilava pilava' denilerek kaldırılıyor
Bu mahallede yaşayanlar sahura 'Pilava pilava' denilerek kaldırılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Türker Ertürk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Gökhan Töre Ünal Karaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bu mahallede yaşayanlar sahura 'Pilava pilava' denilerek kaldırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:05:50. #1.15#
title