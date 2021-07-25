Bu hikaye film olur! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, yıllar sonra Tokyo Olimpiyatları'nda birbirini buldu

Suriye iç savaşından kaçan Alaa Maso, kardeşi Muhammed ile 6 yıl sonra Tokyo'da kavuştu. Ortaya çıkan fotoğraflar ise izleyenleri duygulandırdı. İki sporcu kardeş yıllar sonra olimpiyatlarda buluşurken, sarılmaları ise günün olayı oldu.