Bu hikaye film olur! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, yıllar sonra Tokyo Olimpiyatları'nda birbirini buldu
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Bu hikaye film olur! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, yıllar sonra Tokyo Olimpiyatları'nda birbirini buldu

Bu hikaye film olur! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, yıllar sonra Tokyo Olimpiyatları'nda birbirini buldu
Haberler.com - Haberler | Spor

Suriye iç savaşından kaçan Alaa Maso, kardeşi Muhammed ile 6 yıl sonra Tokyo'da kavuştu. Ortaya çıkan fotoğraflar ise izleyenleri duygulandırdı. İki sporcu kardeş yıllar sonra olimpiyatlarda buluşurken, sarılmaları ise günün olayı oldu.

Suriye iç savaşında ülkelerini terk etmek zorunda kalan iki kardeş Muhammed ile Alaa Maso'nun açılış töreninde birbirlerine sarılması gündeme damga vurdu.

Bu hikaye film olur! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, yıllar sonra Tokyo Olimpiyatları'nda birbirlerini buldu

Alaa Maso 2015'te ülkesinden ayrılırken, önce Türkiye'ye geldi. Ardıandan da kaçak olarak 18 kişiyle birlikte bir bot içinde Yunanistan'a kaçtı.

Bu hikaye film olur! Savaştan kaçan iki sporcu kardeş, yıllar sonra Tokyo Olimpiyatları'nda birbirlerini buldu

Midilli'ye gelen sporcu sonrasında zorlu bir sürecin ardından Almanya'ya ulaştı. İki sporcu kardeş yıllar sonra olimpiyatlarda buluşurken, sarılmaları ise günün olayı oldu.

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