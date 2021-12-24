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Bu hafta yatırım araçları performansı

Bu hafta yatırım araçları performansı
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 9,27, altının gram satış fiyatı yüzde 28,87, dolar/TL yüzde 29,00, avro/TL yüzde 29,89 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 9,27, altının gram satış fiyatı yüzde 28,87, dolar/TL yüzde 29,00, avro/TL yüzde 29,89 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.726,32, en yüksek 2.149,40 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 9,27 azalarak 1.891,28 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 28,87 kayıpla 676,90 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 28,78 azalışla 4.481,00 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.537,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.095,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 29,00 değer kaybederek 11,6980 liraya, avro da yüzde 29,89 azalarak 13,0370 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 9,23, bireysel emeklilik fonları yüzde 13,80 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 0,27 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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