Bu gol nasıl kaçar! Serdar Aziz boş kaleye atamadı

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, 33'üncü dakikada inanılmaz bir fırsatı kaçırdı. Köşe vuruşunda Gökhan'ın arkaya sektirdiği topta boşta kalan Serdar, yakın bir mesafeden vuruş yaptı ama top üstten auta gitti.
Serdar Aziz zoru başardı! Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, 33'üncü dakikada inanılmaz bir fırsatı değerlendiremedi. Kornerde Gökhan Gönül'ün arkaya sektirdiği topta boşta kalan Serdar, yakın bir mesafeden vuruş yaptı ama top üstten auta gitti. Serdar Aziz bu pozisyondan sonra adeta yıkıldı.
VALENCIA DA KAÇIRDI
Fenerbahçe'de maça forvet olarak başlayan Enner Valencia da mücadelenin ilk dakikalarında bomboş durumdayken topu ağlara gönderemedi. Fenerbahçe ilk yarıda 2 tane boş pozisyonu değerlendiremedi.