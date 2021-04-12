Bu gol nasıl kaçar! Serdar Aziz boş kaleye atamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu gol nasıl kaçar! Serdar Aziz boş kaleye atamadı

Haberler.com - Haberler | Spor
Bu gol nasıl kaçar! Serdar Aziz boş kaleye atamadı

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, 33'üncü dakikada inanılmaz bir fırsatı kaçırdı. Köşe vuruşunda Gökhan'ın arkaya sektirdiği topta boşta kalan Serdar, yakın bir mesafeden vuruş yaptı ama top üstten auta gitti.

Serdar Aziz zoru başardı! Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, 33'üncü dakikada inanılmaz bir fırsatı değerlendiremedi. Kornerde Gökhan Gönül'ün arkaya sektirdiği topta boşta kalan Serdar, yakın bir mesafeden vuruş yaptı ama top üstten auta gitti. Serdar Aziz bu pozisyondan sonra adeta yıkıldı.

VALENCIA DA KAÇIRDI

Fenerbahçe'de maça forvet olarak başlayan Enner Valencia da mücadelenin ilk dakikalarında bomboş durumdayken topu ağlara gönderemedi. Fenerbahçe ilk yarıda 2 tane boş pozisyonu değerlendiremedi.

Bu gol nasıl kaçar! Serdar Aziz boş kaleye atamadı
Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil sonraki maçta oynayacak mı?
Mesut Özil ne zaman oynayacak? Mesut Özil sonraki maçta oynayacak mı?
Fenerbahçe - Denizlispor canlı takip! Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Denizlispor kaç kaç?
Fenerbahçe - Denizlispor canlı takip! Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe - Denizlispor kaç kaç?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Türkan Şoray Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Arda Turan Cenk Tosun Necip Uysal Ünal Karaman Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bu gol nasıl kaçar! Serdar Aziz boş kaleye atamadı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 20:03:42. #1.15#
title