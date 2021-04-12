Bu gol nasıl kaçar! Serdar Aziz boş kaleye atamadı

Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, 33'üncü dakikada inanılmaz bir fırsatı kaçırdı. Köşe vuruşunda Gökhan'ın arkaya sektirdiği topta boşta kalan Serdar, yakın bir mesafeden vuruş yaptı ama top üstten auta gitti.