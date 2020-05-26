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Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Livingston, 37 yaşındaki file bekçisi Gary Maley'nin takımda kalıp kalmayacağına taraftarların karar vermesi için Twitter'da anket başladı. Maley'nin kaderi anket sonucuna göre belli olacak.

Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek
26.05.2020 08:23 | Son Güncelleme: 26.05.2020 08:29

İskoçya Premier Lig ekiplerinden Livingston, 37 yaşındaki file bekçisi Gary Maley'nin takımda kalıp kalmayacağına taraftarların karar vermesi için Twitter'da anket başladı. Maley'nin kaderi anket sonucuna göre belli olacak.

Kulübün resmi Twitter hesabından oylama yapan İskoç kulübü, çıkacak sonuca göre Maley'yle yola devam edip etmeyeceğine karar verecek.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK KALMASINI İSTİYOR

48 saat boyunca sürecek olan ankete 13 saatte 120 bin oy verilirken, katılanların yüzde 65.8'i Gary Maley'nin kulüpte kalmasından yana oy kullandı.

"Sizlere kaleci Gary Maley'nin geleceği hakkında karar verme şansı tanıyoruz" diyerek anketi başlatan Livingston, "Önümüzdeki ay sözleşmesi bitecek olan kalecinin kulüpte kalıp kalmamasına sizler karar vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Bu da oldu! Kulübü, futbolcusunun takımda kalıp kalmayacağına Twitter anketiyle karar verecek
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