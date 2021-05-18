Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Bu çocuklar Beşiktaş'ı şampiyon yaptı
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Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Bu çocuklar Beşiktaş'ı şampiyon yaptı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Beşiktaş altyapısından yetişen çocukluk arkadaşları Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun yıllar önceki bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Çocukken Beşiktaş U14 Takımı'nda birlikte forma giyen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın o dönem sakatlanan Oğuzhan Özyakup'u ziyaret ettikleri güne dair ortaya çıkan fotoğraf sosyal medyaya damga vurdu.

"BİZ BU ÇOCUKLARLA ŞAMPİYON OLDUK"

Beşiktaş Kongre Üyesi Eray Emin Aydemir, o günlere ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: "2013... En sağdaki Beşiktaş'ın bu sezon şampiyon olan kalecisi. Diğer utangaç olan sol beki. Biz bu çocuklarla şampiyon olduk. Jetlerle gelen yıldızlarla değil. Beşiktaş özkaynaktır. Beşiktaş gelenektir. Beşiktaş mücadeledir."

İşte o fotoğraf karesi;

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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