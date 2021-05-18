Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! Bu çocuklar Beşiktaş'ı şampiyon yaptı

Beşiktaş altyapısından yetişen çocukluk arkadaşları Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun yıllar önceki bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Çocukken Beşiktaş U14 Takımı'nda birlikte forma giyen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın o dönem sakatlanan Oğuzhan Özyakup'u ziyaret ettikleri güne dair ortaya çıkan fotoğraf sosyal medyaya damga vurdu.

"BİZ BU ÇOCUKLARLA ŞAMPİYON OLDUK"

Beşiktaş Kongre Üyesi Eray Emin Aydemir, o günlere ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, şu ifadeleri kullandı: "2013... En sağdaki Beşiktaş'ın bu sezon şampiyon olan kalecisi. Diğer utangaç olan sol beki. Biz bu çocuklarla şampiyon olduk. Jetlerle gelen yıldızlarla değil. Beşiktaş özkaynaktır. Beşiktaş gelenektir. Beşiktaş mücadeledir."

İşte o fotoğraf karesi;