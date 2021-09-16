Bu akşam Lazio ile karşılaşacak Galatasaray'da 8 eksik! İşte muhtemel ilk 11
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, bu akşam ilk sınavını Türk Telekom Arena'da Lazio'ya karşı verecek. G.Saray'da Arda, Barış Alper, Sache Boey, Feghouli, Oğulcan, Aytaç, Assunçao ve Fatih Öztürk yok. Terim, Trabzonspor maçındaki ilk 11'e ufak dokunuşlar yaparak sahaya çıkmayı düşünüyor.
Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, bu akşam 19.45'te İtalyan ekibi Lazio ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray'da Arda, Barış Alper, Sache Boey, Feghouli, Oğulcan, Aytaç, Assunçao ve Fatih Öztürk yok.
4 SAKAT VAR
Aslan'da Arda, Barış Alper, Sacha Boey ve Feghouli sakatlıklarından dolayı oynayamayacak. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Oğulcan, Assunçao, Oğulcan, Aytaç ve Fatih Öztürk bu maçta yok. Trabzonspor maçında sakatlanan Emre Kılınç, bu maçta forma giyebilecek ancak Fatih Terim'in şans verip vermeyeceği meçhul.
İşte muhtemel 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, Halil
Trabzonspor: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson
Hakem: Matej Jug
Stat: Türk Telekom Stadı
Saat: 19:45
Yayın: Exxen