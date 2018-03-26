Btk'dan 4 İletişim Şirketine Para Cezası
BTK, Türk Telekom, Superonline İletişim Hizmetleri AŞ, Asya SMS Telekomünikasyon Bilişim Sistemleri Şirketi ve TB Haberleşme Şirketi'ne ilgili yasal düzenlemelere uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
BTK, Türk Telekom, Superonline İletişim Hizmetleri AŞ, Asya SMS Telekomünikasyon Bilişim Sistemleri Şirketi ve TB Haberleşme Şirketi'ne ilgili yasal düzenlemelere uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.
Kaynak: Dunya.com