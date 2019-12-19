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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Umut Bulut'u renklerine bağladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü, 36 yaşındaki golcü futbolcu Umut Bulut ile 1.5 yılık sözleşme imzaladı.

19.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:37
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Umut Bulut'u renklerine bağladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü, 36 yaşındaki golcü futbolcu ile 1.5 yılık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;"466 maçta 158 gol atan, 69 kez milli formayı sırtına geçiren, santrfor Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun."


Kaynak: DHA
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