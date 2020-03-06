BtcTurk Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

06.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:20

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmanda sakatlığı bulunan Remi Walter ve Eren Tozlu takımdan ayrı çalıştı.

Maçta kart cezalısı Teenage Hadebe ve Arturo Mina ise forma giyemeyecek.

Yeni Malatya Stadı'nda yarın saat 14.00'te başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Kaynak: AA