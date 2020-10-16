Brugge kaptanı Vormer'den Diagne eleştirisi: İdmana helikopterle bile gelebilir ama çok çalışmak zorunda

Club Brugge'de kiralık olarak forma giydiği dönemde Belçika'da olay adam haline gelen Mbaye Diagne hakkında takım kaptanı Ruud Vormer açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, Diagne'nin kötü niyetli olmadığını ancak gösterişli tavrının performansının önüne geçtiğini söyledi.

Diagne'nin PSG karşısında kaçırdığı penaltı ve sonrasındaki umursamaz tavırlarından dolayı Brugge'de istenmeyen adam haline geldiğini ifade eden Vormer, "PSG maçında cezalıydım oynayamadım ancak maçta eşitliği yakalamak için harika bir fırsat yakalamıştık. Diagne ısrarlı bir şekilde penaltıyı kullanmak istedi, televizyonun karşısında bağırıyordum; Atma Diagne.. Sahada olsaydım o penaltıyı Diagne'ye kesinlikle attırmazdım" dedi.

İSTERSE ANTRENMANA HELİKOPTERLE GELİR

Diagne'nin aslında iyi bir futbolcu olduğunun da altını çizen Vormer, "Diagne aykırı bir adamdı ancak o kadar da iyi niyetli bir arkadaştı. Herkesin iyi çocuklar olması gerekmiyor. Brugge'a çok gösterişli bir Rolls Royce ile geldi, pahalı saatleri, gösterişli çantaları çok severdi. Ama para Diagne'nin kendi parası ve isterse antrenmana helikopterle bile gelebilir. İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz ama antrenmanlarda çok çalışmak ve antrenörün istediklerini vermek zorundasınız; Diagne bunu da vermeyince yaptıkları ve yaşantısı daha fazla göze batmaya başladı" şeklinde konuştu.

(Sporx)