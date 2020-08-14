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Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar

Eski futbolcu David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham'ın nişanlısı Nicola Peltz ile yapacağı düğünün tarihi netleşti. 2021 sonbaharında evlenecek olan çift, İngiltere ve Amerika'da olmak üzere 2 düğün yapacak ve aileler düğünler için yaklaşık 4 milyon euro harcayacak. İkilinin nikah öncesi evlilik sözleşmesi imzalayacak olması dikkat çekti.

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
14.08.2020 10:54 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:00

David-Victoria Beckham çiftinin en büyük oğulları Brooklyn, uzun süredir aşk yaşadığı model ve oyuncu olan Nicola Peltz'e evlenme teklif etmişti. Brooklyn'in geçtiğimiz günlerde parmağındaki alyansla göze çarpmasının ardından ünlü çiftin düğün tarihi netleşti.

İngiliz basınına yansıyan habere göre Brooklyn Beckham-Nicola Peltz çifti, 2021 yılının sonbaharında dünya evine girecek. Hem İngiltere'de hem de Amerika'da düğün yapmayı planlayan çiftin tüm düğün masrafı yaklaşık 4 milyon euroyu bulacak.

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar

4 MİLYON EUROLUK DÜĞÜN VE EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

Nicola Peltz'in babası Nelson Peltz, Amerika'da saygın bir iş adamı ve yaklaşık 1.7 milyarlık servete sahip olması nedeniyle düğün için harcanacak 4 milyon euronun çok cüzii bir miktar olarak görüyor ancak genç çift, nikahtan önce evlilik sözleşmesi imzalayacak.

Birkaç gün önce Victoria Beckham, oğlu Brooklyn'in bir fotoğrafını paylaşmış ve parmağındaki alyans, ünlü çiftin gizlice evlendiğine dair dedikoduları ortaya çıkarmıştı.

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
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