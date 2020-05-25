Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ı yeniden kadrosuna katmayı planlayan Barcelona, Paris Saint Germain'e Ousmane Dembele'yi önermeyi düşünüyor.

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona'nın, eski yıldızı Neymar'ı yeniden kadrosuna katma konusundaki ısrarı sürüyor.

Sport'un haberine göre Katalan ekibinin bu transferdeki en büyük kozu ise, Brezilyalı yıldızın formasını giydiği Paris Saint-Germain'in Ousmane Dembele'ye olan ilgisi.

2017'de Alman devi Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya transfer olan ve üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İspanya'da bir türlü beklentileri karşılayamayan Dembele'nin ülkesine dönmeye sıcak baktığı biliniyor.

Kulüplerin ve oyuncuların bu konuda nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

REKOR ÜCRETLE PSG'YE TRANSFER OLMUŞTU

2013-2017 yılları arasında Barcelona forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, Katalan ekibinden 222 milyon euroluk rekor bir bonservis ücretiyle Fransız devi Paris Saint Germain'in yolunu tutmuştu.