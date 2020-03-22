Brezilyalı golcü Ari'den flaş itiraf: Galatasaray'ı reddettim Krasnodar forması giyen 34 yaşındaki Brezilyalı golcü Ari, 2015-2016 sezonunda Galatasaray'ın kendisini istediğini ancak o dönem Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerginlik nedeniyle sarı-kırmızılı takımı reddettiğini açıkladı.

Kariyerini Rusya'nın Krasnodar takımında sürdüren tecrübeli golcü Ari, Rus basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, transfer teklifi aldığı Galatasaray'a neden gitmek istemediğini de anlattı.

"RUS VATANDAŞLIĞINA GEÇMEYİ DÜŞÜNÜYORDUM"

2015/2016 sezonu ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma transfer olma ihtimalinin doğduğunu söyleyen Brezilya asıllı Rus golcü, "Çin'den teklif almıştım ve anlaşma büyük ölçüde sağlanmıştı. Rusya'da aldığım paranın 3 katını teklif etmişlerdi. Ancak kulübüm Çin'e gitmeme izin vermedi ve beni Galatasaray'a satmak istedi. Daha sonra Türkiye ile Rusya arasında bir gerginlik oldu ve savaş çıkabileceği söylendi. O zamanlar Rus vatandaşlığına geçmeyi düşünüyordum ve bu nedenle Galatasaray'a transfer olmak istemedim." dedi.

Bu sezon Krasnodar formasıyla 23 maça çıkan Ari 8 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

(A Spor)