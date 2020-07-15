Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, İtalya Serie A'da 93 gole ulaştı İtalya Serie A'nın 33. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Brescia'yı 6-2 mağlup eden Atalanta, sezonun bitimine 5 hafta kala 93 gole ulaştı. Lacivert siyahlıların 100 golü geçmesi bekleniyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, sezona damga vurmaya devam ediyor. Lacivert siyahlılar, ligin 33. haftasında kümede kalma mücadelesi veren Brescia'ya adeta gol olup yağdı.

Karşılaşmayı 6-2 kazanan Atalanta böylece, sezonun bitimine 5 hafta kala gol sayısını 93'e çıkardı. Bergamo temsilcisi, kalan 5 karşılaşmada en az 7 gol atması halinde 100 gole ulaşmış olacak.

Bu sezon flaş sonuçlara imza atan Atalanta, İtalya Serie A'da maç fazlasıyla lider Juventus'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Ligdeki başarısını Şampiyonlar Ligi'ne de taşımayı başaran lavicert siyahlılar, 15 Ağustos'ta Paris Saint Germain ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.