İngiltere PremierLig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Brentford ile Watford , karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili detaylar futbolseverler, tarafından merak ediliyor. Peki Brentford - Watford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

BRENTFORD- WATFORDMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brentford - Watford maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 23:00'da başlayacak.

BRENTFORD - WATFORDMAÇI HANGİ KANALDA?

Brentford - Watford maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 23:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet