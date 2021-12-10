Brentford - Watford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Ligi'nde heyecan devam ediyor. Brentford ile Watford kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detay sporseverler tarafından merak ediliyor. Brentford - Watford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere PremierLig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Brentford ile Watford , karşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili detaylar futbolseverler, tarafından merak ediliyor. Peki Brentford - Watford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.
BRENTFORD- WATFORDMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Brentford - Watford maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 23:00'da başlayacak.
BRENTFORD - WATFORDMAÇI HANGİ KANALDA?
Brentford - Watford maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 23:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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