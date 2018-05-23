Br Mağazacılık ve Ege Üniversitesi Arasında İş Birliği

Altınyıldız Classics'ın moda perakendesi şirketi BR Mağazacılık, Ege Üniversitesi ile iş birliğine gitti.

BR Mağazacılık'tan yapılan açıklamaya göre, BR Mağazacılık ve Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğinde açılacak Mağaza Yöneticiliği Programı, perakendenin önemli sorunlarından biri olan eğitimli iş gücüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

Mağaza Yöneticiliği Programı, Eylül 2018'de başlayacak.

Programın duyurusu Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleşen törenle yapıldı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın katılımıyla gerçekleşen törende, BR Mağazacılığı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Kamran Habif ve İnsan Kaynakları Direktörü Uğur Gülce de iş birliğinden duydukları heyecanı aktarmak üzere hazır bulundu.