Böylesi görülmedi! Seyircisiz oynanan maçta bir anda tribün karıştı
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Böylesi görülmedi! Seyircisiz oynanan maçta bir anda tribün karıştı

03.02.2021 19:56 | Son Güncelleme: 03.02.2021 20:16

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 21. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Eyüpspor-Sakaryaspor maçının ardından ortalık karıştı. Tribünde bulunan Eyüpsporlularla Sakaryasporlular birbirine girdi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 21. hafta maçında Lider Eyüpspor ile Play-Off hattında yer alan Sakaryaspor, kozlarını paylaştı.

Eyüpspor'un 33'te Sadık Baş ile bulduğu gole Sakaryaspor 82'de Ali Özgün ile cevap verdi. 68'de sarı kart gören Ali, gol sevincinin ardından formasını çıkardı ve ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışı kaldı.

Son dakikalar büyük heyecana sahne olurken taraflar eşitliği bozamadı, 90 dakika 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından lider Eyüpspor 49 puana yükseldi. Sakaryaspor ise 37 puanla 5. basamakta yer aldı.

Böylesi görülmedi! Seyircisiz oynanan maçta bir anda tribün karıştı

"SEYİRCİSİZ MAÇTA YEDEK KULÜBEMİZE SALDIRDILAR"

1-1'lik beraberlikle tamamlanan maçın ardından bir grup Eyüpsporlu ve konuk takım arasında gerginlik yaşandı. Sakaryaspor, maçın ardından bir video paylaşarak, "Pandemi nedeniyle 'seyircisiz' oynanan müsabakada, içeriye nasıl girdiği bilinmeyen bir grup yedek kulübemize saldırdı" ifadelerini kullandı.

Böylesi görülmedi! Seyircisiz oynanan maçta bir anda tribün karıştı
Böylesi görülmedi! Seyircisiz oynanan maçta bir anda tribün karıştı
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