Böyle taşınma sebebi görülmedi! Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı

Manchester United'a transfer olduktan sonra doğaya yakın bir konumdaki yalıya yerleşen Ronaldo, koyun seslerinden dolayı taşınmak zorunda kaldı. Koyun seslerinden dolayı uyuyamayan Portekizli star, yeni bir yalı satın aldı.

Ronaldo'nun çocukları

GÜVENLİK ENDİŞESİ

Ronaldo, evinde havuz, sinema salonu, spor salonu bulunmasına rağmen 10 gün içinde taşınmayı tercih etti. Portekizli star ve ailesinin güvenlik endişesi var.

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