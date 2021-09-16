Böyle taşınma sebebi görülmedi! Ronaldo, koyunlar yüzünden yeni bir yalı satın aldı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Manchester United'a transfer olan Ronaldo, şehirde doğaya yakın bir yalıya yerleşti. Ancak Ronaldo, evinin yakınında bitmeyen koyun seslerinden dolayı yeni bir yalı satın aldı. Uykusuna çok dikkat eden Portekizli star, huzur bulamadığı için bu lüks evden 10 gün içinde ayrıldı.
Manchester United'a transfer olduktan sonra doğaya yakın bir konumdaki yalıya yerleşen Ronaldo, koyun seslerinden dolayı taşınmak zorunda kaldı. Koyun seslerinden dolayı uyuyamayan Portekizli star, yeni bir yalı satın aldı.
GÜVENLİK ENDİŞESİ
Ronaldo, evinde havuz, sinema salonu, spor salonu bulunmasına rağmen 10 gün içinde taşınmayı tercih etti. Portekizli star ve ailesinin güvenlik endişesi var.
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