Boyabat ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim fuarı açıldı
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Boyabat ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim fuarı açıldı

Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Boyabat ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Boyabat ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Cengiz Topel Ortaokulunda açılan fuarda, öğrencilerin hazırladığı tarım, ekonomi, görsel sanatlar, kimya, matematik, biyoloji ve geri dönüşümle ilgili proje ve çalışmalar sergilendi.

Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri ortaya koydukları eserlerden ötürü tebrik etti.

Belediye ile ortak bir çalışma yaparak projelerin amaçlarına ulaşabilmesini sağlayacaklarını ifade eden Çetin, "En büyük teşekkürü de TÜBİTAK'a yapıyoruz. Fuarların düzenlenmesine cüzi miktarlarda kaynaklar ayırarak Anadolu'nun birçok yerindeki okullardaki bilimsel etkinliklerde güzel eserlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor." dedi.

Boyabat ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim fuarı açıldı
Boyabat ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim fuarı açıldı
Boyabat ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim fuarı açıldı
Boyabat ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim fuarı açıldı
Boyabat ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim fuarı açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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