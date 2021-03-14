Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i 2-0 mağlup etti
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Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i 2-0 mağlup etti

14.03.2021 00:33 | Son Güncelleme: 14.03.2021 00:40
Borussia Dortmund, sahasında Hertha Berlin'i 2-0 mağlup etti

Bundesliga'da 25. hafta maçında Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i 2-0 yendi. İkinci yarıda açılan sarı-siyahlıların gollerini 54. dakikada Julian Brandt ve 90+1. dakikada Youssoufa Moukoko attı. Henüz 16 yaşında olan Moukoko, bu sezon Bundesliga'da 3 gol atma başarısı gösterdi. Hertha maçında 84. dakikada oyuna dahil olan Kamerun asıllı Alman futbolcu 7 dakika sonra fileleri havalandırdı.

Bundesliga'nın 25. haftasında Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i Signal Iduna Park Stadı'nda konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı, golsüz tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi 54. dakikada Julian Brandt ile öne geçti. 90+1. dakikada Youssoufa Moukoko attığı golle Dortmund'a 2-0'lık galibiyeti getirdi.

378 DAKİKADA 3 GOL

Sarı siyahlılarda Erling Haaland bu kez sessiz kalırken, henüz 16 yaşında olan Moukoko, 84. dakikada Marco Reus'u yerine oyuna girdi ve golle buluşmayı başardı. Genç yetenek böylece 378 dakika süre aldığı Bundesliga'da 3 gole ulaştı. Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 42'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.

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