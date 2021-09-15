Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 yenildiği maçın ardından Alman ekibinin kalecisi Gregor Kobel açıklamalarda bulundu. Vodafone Park'taki atmosferden çok etkilendiğini belirten Kobel, "Beşiktaş'ta atmosfer gerçekten çok ihtişamlı. İlk başta çok zorlandık. Kulaklarımız çınladı" dedi.

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Alman ekibinin file bekçisi tribünlerdeki atmosferden çok etkilendiğini söyledi.

"İLK BAŞTA ÇOK ZORLANDIK"

Gregor Kobel açıklamasında, "Beşiktaş'ta atmosfer gerçekten çok ihtişamlı. İlk başta çok zorlandık. Kulaklarımız çınladı. Beşiktaş, ilk 20 dakika iyi oynadı. 20. dakikadan sonra biz devraldık. Maçın hakimiyeti 20'den sonra bize geçti" dedi.

Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı
Haberler.com - Spor Haberleri
Borussia Dortmund hocası tribünlere hayran kaldı! Almanya'daki maç için gözdağı verdi

Borussia Dortmund hocası tribünlere hayran kaldı! Almanya'daki maç için gözdağı verdi

 Kara Kartal'dan Devler Ligi'ne kötü başlangıç! Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu

Kara Kartal'dan Devler Ligi'ne kötü başlangıç! Beşiktaş, sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Gülşen
Spor Halis Özkahya Abdullah Avcı Diego Mergim Berisha
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Hulusi Akar Amelia Hamlin Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Borussia Dortmund kalecisinden Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı itiraf: Kulaklarımız çınladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 00:22:07. #1.12#