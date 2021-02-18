Borussia Dortmund, deplasmanda Sevilla'yı 3-2 mağlup etti
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Borussia Dortmund, deplasmanda Sevilla'yı 3-2 mağlup etti

18.02.2021 00:54 | Son Güncelleme: 18.02.2021 01:00
Borussia Dortmund, deplasmanda Sevilla'yı 3-2 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Borussia Dortmund, geriye düştüğü maçta konuk olduğu Sevilla'yı 3-2 mağlup etti. Alman ekibinde Norveçli futbolcu Haaland, attığı 2 golle yıldızlaştı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile Borussia Dortmund kozlarını paylaştı. İspanya'daki maçta deplasman ekibi, sahadan galip ayrıldı.

Sarı siyahlılara galibiyeti getiren goller, 27. ve 43. dakikalarda Erling Haaland ile 19. dakikada Mahmoud Dahoud'tan geldi. Sevilla'nın gollerini ise 7. dakikada Suso ve 84. dakikada Luuk de Jong kaydetti.

RÖVANŞ MAÇI 9 MART'TA

Bu sonuçla Borussia Dortmund, rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşnası 9 Mart Salı günü oynanacak.

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