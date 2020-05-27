Borussia Dortmund - Bayern Münih maçında Achraf Hakimi, yere tükürdüğü için hakemden uyarı aldı Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund'un Bayern Münih'i konuk ettiği mücadele, konuk ekibin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırken maçın ilk yarısında daha önce görmediğimiz bir olay yaşandı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle futbol maçlarında tükürmek yasaklanırken, Dortmund'dan Hakimi içtiği suyla ağzını çalkalayıp yere tükürdüğü için uyarı aldı.

Almanya'da sonucu merakla beklenen dev karşılaşmada iki ezeli rakip Borussia Dortmund ile Bayern Münih Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaştı. Dev karşılaşma öncesinde iki takım oyuncuları ve hakemler 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Tüm dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve insanlar için 1 dakikalık bir saygı duruşu yapıldı. Stat ekranlarından da tüm dillerde, 'Huzur için uyuyun' mesajı yansıtıldı.

YERE TÜKÜRÜNCE UYARI ALDI

Karşılaşmanın ilk yarısında sahalarda görmediğimiz bir an yaşandı. Dortmund'da forma giyen Achraf Hakimi suyla ağzını çalkalayıp yere tükürdü. Bu hareketin ardından yardımcı hakem, Fas uyruklu İspanyol yıldıza uyarıda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maçta sahaya tükürmek yasak.

Bayern Münih dev randevudan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla en yakın takipçisiyle olan puan farkını 7'ye yükselten Bavyera ekibi şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

Bayern Münih ligin 29. haftasında cumartesi günü Fortuna Düsseldorf'u konuk edecek. Borussia Dortmund ise pazar günü Paderborn'un konuğu olacak.

(Milliyet)