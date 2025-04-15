Borussia Dortmund Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Borussia Dortmund Barcelona golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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BORUSSİA DORTMUND BARCELONA MAÇI KAÇ KAÇ?

Borussia Dortmund Barcelona maçı 1-0'lık Borussia Dortmund üstünlüğüyle devam ediyor.

DORTMUND BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

Dortmund Barcelona maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Dortmund Barcelona maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

DORTMUND BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dortmund Barcelona maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

DORTMUND BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dortmund Barcelona maçı Dortmund'da, Signal Iduna Park Stadyumu'nda oynanacak.