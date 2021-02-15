Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Marco Rose oldu

Teknik direktör Lucien Favre'nin ardından Beşiktaş'ın eski yardımcı antrenörü Edin Terzic ile yoluna devam eden Borussia Dortmund, sezon sonunda geçerli olmak üzere Borussia Mönchengladbach'ın çalıştırıcısı Marco Rose ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta Slaven Bilic döneminde yardımcı antrenörlük yapan Edin Terzic ile yoluna devam eden Borussia Dortmund, yeni sezon için teknik direktörünü buldu.

Borussia Dortmund, Lucien Favre ile yolları ayırmasının ardından sezonu Edin Terzic ile tamamlayacağını duyurmuştu. Yeni sezon için arayışta olan Dortmund, 44 yaşındaki Marco Rose ile anlaşma sağladı.

Borussia Mönchengladbach Kulübü'nden yapılan açıklamada, Marco Rose'un sezon sonunda takımda ayrılacağı ve Dortmund'un başına geçeceği duyuruldu.

"DORTMUND'A GİTMEYE KARAR VERDİ"

Mönchengladbach Sportif Direktörü Max Eberl, "Teknik direktörümüz Marco Rose ile son haftalarda birçok görüşme yaptık ama anlaşamadık. Kontratındaki maddeyi kullanarak sezon sonunda Dortmund'a gitmeye karar verdi" açıklamasını yaptı.