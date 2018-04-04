Borusan Mannesmann'a Enerji Verimliliği Ödülü

Çelik boru sektörünün lideri Borusan Mannesmann, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen "Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması" kapsamında enerji verimliliği alanında metal sektöründe birincilik ödülünü kazandı.

Borusan Mannesmann'a Enerji Verimliliği Ödülü

Çelik boru sektörünün lideri Borusan Mannesmann, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen "Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması" kapsamında enerji verimliliği alanında metal sektöründe birincilik ödülünü kazandı.

Kaynak: Dunya.com

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