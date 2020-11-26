Borsada şehir endekslerinin değişimi
26.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA5.373-1,29BIST ANKARA2.2270,93BIST ANTALYA1.9622,49BIST BALIKESİR1.7812,40BIST BURSA3.508-0,35BIST DENIZLI2.836-0,77BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.373
|-1,29
|BIST ANKARA
|2.227
|0,93
|BIST ANTALYA
|1.962
|2,49
|BIST BALIKESİR
|1.781
|2,40
|BIST BURSA
|3.508
|-0,35
|BIST DENIZLI
|2.836
|-0,77
|BIST ISTANBUL
|1.407
|1,29
|BIST IZMIR
|3.068
|0,97
|BIST KAYSERI
|7.405
|0,30
|BIST KOCAELI
|3.137
|1,51
|BIST KONYA
|2.518
|4,51
|BIST TEKIRDAĞ
|9.065
|1,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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