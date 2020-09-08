Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 4.742 0,14
BIST ANKARA 2.003 -0,21
BIST ANTALYA 1.365 0,32
BIST BALIKESİR 1.208 -0,75
BIST BURSA 2.600 -0,71
BIST DENIZLI 2.
08.09.2020 18:37 | Son Güncelleme: 08.09.2020 18:37
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.742
|0,14
|BIST ANKARA
|2.003
|-0,21
|BIST ANTALYA
|1.365
|0,32
|BIST BALIKESİR
|1.208
|-0,75
|BIST BURSA
|2.600
|-0,71
|BIST DENIZLI
|2.635
|-0,93
|BIST ISTANBUL
|1.168
|-0,37
|BIST IZMIR
|2.431
|-0,15
|BIST KAYSERI
|5.476
|-2,45
|BIST KOCAELI
|2.387
|-0,70
|BIST KONYA
|1.693
|-1,40
|BIST TEKIRDAĞ
|7.208
|0,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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