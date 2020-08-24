Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.560 2,47
BIST ANKARA 1.999 -0,68
BIST ANTALYA 1.293 4,70
BIST BALIKESİR 1.113 -0,76
BIST BURSA 2.457 0,42
BIST DENIZLI 2.
24.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:41
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.560
|2,47
|BIST ANKARA
|1.999
|-0,68
|BIST ANTALYA
|1.293
|4,70
|BIST BALIKESİR
|1.113
|-0,76
|BIST BURSA
|2.457
|0,42
|BIST DENIZLI
|2.346
|0,47
|BIST ISTANBUL
|1.160
|0,00
|BIST IZMIR
|2.431
|0,95
|BIST KAYSERI
|5.183
|-2,08
|BIST KOCAELI
|2.440
|1,09
|BIST KONYA
|1.585
|-1,45
|BIST TEKIRDAĞ
|7.220
|-0,10
Kaynak: AA