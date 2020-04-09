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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 264.072 -0,04
BIST ANKARA 158.378 1,88
BIST ANTALYA 79.661 2,77
BIST BALIKESİR 91.384 2,48
BIST BURSA 158.

09.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:50
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 264.072 -0,04
BIST ANKARA 158.378 1,88
BIST ANTALYA 79.661 2,77
BIST BALIKESİR 91.384 2,48
BIST BURSA 158.033 1,56
BIST DENIZLI 129.631 2,98
BIST ISTANBUL 96.002 1,96
BIST IZMIR 184.814 1,50
BIST KAYSERI 381.347 2,25
BIST KOCAELI 200.842 2,44
BIST KONYA 74.151 1,44
BIST TEKIRDAĞ 412.729 3,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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