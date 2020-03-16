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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 192.061 -9,38
BIST ANKARA 133.739 -9,17
BIST ANTALYA 61.804 -9,64
BIST BALIKESİR 69.067 -7,30
BIST BURSA 147.

16.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:40
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 192.061 -9,38
BIST ANKARA 133.739 -9,17
BIST ANTALYA 61.804 -9,64
BIST BALIKESİR 69.067 -7,30
BIST BURSA 147.312 -8,20
BIST DENIZLI 100.671 -7,24
BIST ISTANBUL 86.181 -7,91
BIST IZMIR 153.024 -8,33
BIST KAYSERI 312.854 -8,89
BIST KOCAELI 171.387 -8,18
BIST KONYA 56.164 -9,58
BIST TEKIRDAĞ 339.757 -9,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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