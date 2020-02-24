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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 295.633 -0,22
BIST ANKARA 179.453 -0,68
BIST ANTALYA 111.236 0,31
BIST BALIKESİR 114.243 1,37
BIST BURSA 203.

24.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:36
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 295.633 -0,22
BIST ANKARA 179.453 -0,68
BIST ANTALYA 111.236 0,31
BIST BALIKESİR 114.243 1,37
BIST BURSA 203.545 -1,16
BIST DENIZLI 172.067 0,82
BIST ISTANBUL 117.364 -1,92
BIST IZMIR 217.702 -0,13
BIST KAYSERI 476.612 -2,23
BIST KOCAELI 240.457 -0,40
BIST KONYA 92.668 0,54
BIST TEKIRDAĞ 458.451 -1,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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