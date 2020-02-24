Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 295.633 -0,22
BIST ANKARA 179.453 -0,68
BIST ANTALYA 111.236 0,31
BIST BALIKESİR 114.243 1,37
BIST BURSA 203.
24.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|295.633
|-0,22
|BIST ANKARA
|179.453
|-0,68
|BIST ANTALYA
|111.236
|0,31
|BIST BALIKESİR
|114.243
|1,37
|BIST BURSA
|203.545
|-1,16
|BIST DENIZLI
|172.067
|0,82
|BIST ISTANBUL
|117.364
|-1,92
|BIST IZMIR
|217.702
|-0,13
|BIST KAYSERI
|476.612
|-2,23
|BIST KOCAELI
|240.457
|-0,40
|BIST KONYA
|92.668
|0,54
|BIST TEKIRDAĞ
|458.451
|-1,35
Kaynak: AA