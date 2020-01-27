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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 256.532 -1,11
BIST ANKARA 163.078 -0,09
BIST ANTALYA 111.013 0,57
BIST BALIKESİR 123.943 0,00
BIST BURSA 218.

27.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:40
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 256.532 -1,11
BIST ANKARA 163.078 -0,09
BIST ANTALYA 111.013 0,57
BIST BALIKESİR 123.943 0,00
BIST BURSA 218.658 0,71
BIST DENIZLI 149.037 -1,29
BIST ISTANBUL 121.696 -1,74
BIST IZMIR 222.607 0,82
BIST KAYSERI 536.527 -0,78
BIST KOCAELI 245.642 -1,08
BIST KONYA 105.450 0,01
BIST TEKIRDAĞ 495.336 0,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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