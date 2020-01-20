Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 257.513 1,25
BIST ANKARA 160.610 0,91
BIST ANTALYA 101.951 0,11
BIST BALIKESİR 118.537 -1,56
BIST BURSA 216.
20.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|257.513
|1,25
|BIST ANKARA
|160.610
|0,91
|BIST ANTALYA
|101.951
|0,11
|BIST BALIKESİR
|118.537
|-1,56
|BIST BURSA
|216.113
|1,05
|BIST DENIZLI
|149.318
|-2,66
|BIST ISTANBUL
|124.068
|0,80
|BIST IZMIR
|214.423
|2,69
|BIST KAYSERI
|529.750
|-0,40
|BIST KOCAELI
|250.343
|0,82
|BIST KONYA
|97.343
|2,10
|BIST TEKIRDAĞ
|432.772
|1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA