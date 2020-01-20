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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 257.513 1,25
BIST ANKARA 160.610 0,91
BIST ANTALYA 101.951 0,11
BIST BALIKESİR 118.537 -1,56
BIST BURSA 216.

20.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:42
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 257.513 1,25
BIST ANKARA 160.610 0,91
BIST ANTALYA 101.951 0,11
BIST BALIKESİR 118.537 -1,56
BIST BURSA 216.113 1,05
BIST DENIZLI 149.318 -2,66
BIST ISTANBUL 124.068 0,80
BIST IZMIR 214.423 2,69
BIST KAYSERI 529.750 -0,40
BIST KOCAELI 250.343 0,82
BIST KONYA 97.343 2,10
BIST TEKIRDAĞ 432.772 1,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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