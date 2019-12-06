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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 222.831 2,48
BIST ANKARA 138.768 -0,63
BIST ANTALYA 77.700 1,48
BIST BALIKESİR 91.608 -1,59
BIST BURSA 187.

06.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:52
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 222.831 2,48
BIST ANKARA 138.768 -0,63
BIST ANTALYA 77.700 1,48
BIST BALIKESİR 91.608 -1,59
BIST BURSA 187.258 -0,43
BIST DENIZLI 120.563 2,39
BIST ISTANBUL 113.310 0,26
BIST IZMIR 181.571 -1,13
BIST KAYSERI 490.419 1,10
BIST KOCAELI 236.445 0,22
BIST KONYA 92.891 -0,48
BIST TEKIRDAĞ 376.980 0,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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