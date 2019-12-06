06.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:52

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 222.831 2,48 BIST ANKARA 138.768 -0,63 BIST ANTALYA 77.700 1,48 BIST BALIKESİR 91.608 -1,59 BIST BURSA 187.258 -0,43 BIST DENIZLI 120.563 2,39 BIST ISTANBUL 113.310 0,26 BIST IZMIR 181.571 -1,13 BIST KAYSERI 490.419 1,10 BIST KOCAELI 236.445 0,22 BIST KONYA 92.891 -0,48 BIST TEKIRDAĞ 376.980 0,87

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)