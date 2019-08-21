Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 164.282 -2,05
BIST ANKARA 113.942 -1,34
BIST ANTALYA 46.999 -1,14
BIST BALIKESİR 60.670 -1,57
BIST BURSA 129.
21.08.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|164.282
|-2,05
|BIST ANKARA
|113.942
|-1,34
|BIST ANTALYA
|46.999
|-1,14
|BIST BALIKESİR
|60.670
|-1,57
|BIST BURSA
|129.812
|-3,24
|BIST DENIZLI
|82.058
|-0,27
|BIST ISTANBUL
|95.948
|-0,68
|BIST IZMIR
|148.832
|-2,92
|BIST KAYSERI
|362.078
|-0,24
|BIST KOCAELI
|236.426
|2,77
|BIST KONYA
|62.035
|0,46
|BIST TEKIRDAĞ
|217.939
|-1,75
Kaynak: AA