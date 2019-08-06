Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.671 0,22
BIST ANKARA 116.526 1,38
BIST ANTALYA 48.757 0,50
BIST BALIKESİR 56.901 -0,35
BIST BURSA 138.
06.08.2019 18:37
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.671
|0,22
|BIST ANKARA
|116.526
|1,38
|BIST ANTALYA
|48.757
|0,50
|BIST BALIKESİR
|56.901
|-0,35
|BIST BURSA
|138.417
|0,76
|BIST DENIZLI
|84.261
|3,38
|BIST ISTANBUL
|98.185
|0,60
|BIST IZMIR
|155.165
|0,11
|BIST KAYSERI
|334.275
|0,09
|BIST KOCAELI
|239.758
|1,12
|BIST KONYA
|62.014
|-0,26
|BIST TEKIRDAĞ
|205.202
|0,28
Kaynak: AA