Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.671 0,22
BIST ANKARA 116.526 1,38
BIST ANTALYA 48.757 0,50
BIST BALIKESİR 56.901 -0,35
BIST BURSA 138.

06.08.2019 18:37
Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.671 0,22
BIST ANKARA 116.526 1,38
BIST ANTALYA 48.757 0,50
BIST BALIKESİR 56.901 -0,35
BIST BURSA 138.417 0,76
BIST DENIZLI 84.261 3,38
BIST ISTANBUL 98.185 0,60
BIST IZMIR 155.165 0,11
BIST KAYSERI 334.275 0,09
BIST KOCAELI 239.758 1,12
BIST KONYA 62.014 -0,26
BIST TEKIRDAĞ 205.202 0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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