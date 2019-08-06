06.08.2019 18:37

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.671 0,22 BIST ANKARA 116.526 1,38 BIST ANTALYA 48.757 0,50 BIST BALIKESİR 56.901 -0,35 BIST BURSA 138.417 0,76 BIST DENIZLI 84.261 3,38 BIST ISTANBUL 98.185 0,60 BIST IZMIR 155.165 0,11 BIST KAYSERI 334.275 0,09 BIST KOCAELI 239.758 1,12 BIST KONYA 62.014 -0,26 BIST TEKIRDAĞ 205.202 0,28

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)